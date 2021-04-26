安東尼霍普金斯60年演藝生涯 演過上百種角色

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（法新社倫敦26日電） 無論是「沉默的羔羊」的施虐狂還是「父親」的失智老人，安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）把他60年耀眼的電影、電視和舞台劇生涯，投入在探索最完整的人生體驗深度。

威爾斯出生、現年83歲的他，從「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）食人魔漢尼拔萊克特，改頭換面成為「父親」（The Father）片中面臨人生終點的老人，期間數十載的舞台、銀幕經歷，早已讓他在演藝名人堂佔有一席之地。

今天，他的得獎紀錄又多添一筆：人生第二度贏得奧斯卡最佳男主角獎。而今天這座獎，讓他一舉成為奧斯卡競爭獎項中，史上得獎年紀最大的影星，改寫已故男星克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer）2012年以82歲之齡贏得最佳男配角獎時寫下的紀錄。

安東尼霍普金斯1937年12月31日出生在威爾斯南部小鎮塔巴特港（Port Talbot），父親是一位麵包師傅，是家中獨子。學生時期並沒有展露日後的演出才華，他形容自己「學得慢」，只有彈鋼琴時才找到自信。

他15歲時，一場因緣際會改變了他的一生。當時，同樣出身塔巴特港的傳奇巨星李察波頓（RichardBurton）回家鄉拍片，安東尼霍普金斯不但有機會一睹風采，還鼓起勇氣跟對方要了簽名。他當下決定，演藝生涯是他遠離家鄉、結束獨居的道路。

但他後來有說過，這段獨居自省的日子，以及多年來對抗酒精、差點喝到掛的經驗，對他演技大有助益，部分最精彩的演出都源自於此。

他1974年決定到美國試試運氣，但一直到1991年的「沉默的羔羊」才成功打進美國市場。他把片中熱愛古典樂的冷血食人魔演得優雅卻又讓人不寒而慄，嚇得影評影迷都叫好，進而順利首度入圍奧斯卡獎就成功登上影帝。

安東尼霍普金斯精彩演藝生涯中演過數百個角色，包括希特勒、尼克森、畢卡索到馬克白等，戲路寬廣。今年是他生涯第6度入圍奧斯卡獎，第2度得獎。

「父親」一片的導演費洛里安齊勒（FlorianZeller）告訴法新社，安東尼霍普金斯「很會演控制大局的人」，「我心想，讓這種人揣摩開始失去控制的人應該會很有震撼力。某種程度來說，讓他褪去我們所熟知的漢尼拔面孔」。

費洛里安齊勒說：「全程有如魔法…片場每個人都在哭。」

© 2021 AFP