安柏赫德：強尼戴普飲酒習慣與暴力傾向有關

（法新社華盛頓4日電） 美國女星安柏赫德今天在前夫、男星強尼戴普提出的誹謗官司中首度出庭作證，她表示，強尼戴普「飲酒習慣與暴力傾向多少有關」。

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她表示，吸食安非他命的強尼戴普（Johnny Depp），與吞鴉片劑的強尼戴普迥然不同；「聰明藥」的強尼戴普跟古柯礆的強尼戴普非常不同；白板的強尼戴普又會是另一個人。

安柏赫德（Amber Heard）說，強尼戴普經常會出走讓自己清醒，回來時告訴她，他已經沒再喝酒、「乾淨了」。

安柏赫德法律團隊聘請的心理學家休斯（Dawn Hughes）曾說，安柏赫德因遭受強尼戴普「親密伴侶的暴力」，因而罹患創傷後壓力癥候群（PTSD）。

休斯的診斷結果與擔任強尼戴普證人的醫師柯瑞（Shannon Curry）的說法互相矛盾。柯瑞表示，安柏赫德並未患有創傷後壓力癥候群，而是有着雙重人格障礙。

庭審預計明天將繼續進行，屆時安柏赫德將再坐上證人席。

三度入圍奧斯卡獎的強尼戴普2009年在「醉後型男日記」（The Rum Diary）與安柏赫德結識，兩人2015年2月步入禮堂，兩年後婚姻正式畫下句點。

© 2022 AFP