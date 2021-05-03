安特托昆博傷愈歸隊轟49分 公鹿力克籃網

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（法新社密爾瓦基2日電） NBA「字母哥」安特托昆博今天傷愈復出，隨即轟下個人本季新高49分，助公鹿117比114險勝籃網。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿前場比賽對上芝加哥公牛，陣中頭號王牌安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因為腳踝傷勢缺席，他今天傷愈歸隊，在對上布魯克林籃網這場比賽，立刻有爆炸性演出。

這是安特托昆博生涯至今單場得分第3高的比賽，他單場得分最多的前兩場比賽，分別是2019年3月17日對上費城76人之戰轟下52分，及2019年11月25日對猶他爵士一役飆進50分。

籃網的杜蘭特（Kevin Durant）今天轟下42分追平他本季單場得分最高的紀錄，但在比賽終了前30秒內，接連兩次有機會追平比數的三分球他都失手。

安特托昆博此役表現全面，除轟下49分，還有8籃板、4助攻、3阻攻、1抄截的表現；密道頓（Khris Middleton）則有26分、11籃板、6助攻的演出；哈勒戴（Jrue Holiday）、福布斯（Bryn Forbes）分別為公鹿攻下18分、12分。

籃網方面，杜蘭特今天有42分、10籃板的「雙十」演出；厄文（Kyrie Irving）有20分、7籃板、6助攻進帳；沙米特（Landry Shamet）、葛里芬（Blake Griffin）分別為籃網攻下17分、11分；喬丹（DeAndre Jordan）則有10分、11籃板的「雙十」成績。

東區的排名上，費城76人戰績42勝21敗，以勝率6成67排名第1；籃網43勝22敗、勝率6成62排在第2；公鹿今天贏球，戰績40勝24敗，暫居東區第3，仍有機會在季後賽前攀上東區龍頭位置。

© 2021 AFP