安特托昆博受傷提前退場 老鷹主場獲勝扳平公鹿

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（法新社亞特蘭大29日電） 美國職籃NBA東區決賽第4戰，公鹿的安特托昆博在第3節受傷提前退場，老鷹因此110比88大勝，在系列賽2比2扳平戰局。

今天這場比賽，威廉斯（Lou Williams）頂替因傷不克出賽的楊恩（Trae Young）先發，首節兩次出手都投進，外加兩罰俱中，在他獨得7分率領下，老鷹取得25比22領先。

次節老鷹替補的歐康伍（Onyeka Okongwu）3次出手、1次罰球全部得手，個人獨得7分，威廉斯持續火力輸出也獲6分，加上嚴防讓公鹿單節只有16分進帳，讓公鹿上半場51比38領先公鹿達兩位數。

下半場的比賽，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在第3節接管戰局，在他攻下12分的率領之下，老鷹打出單節36比24攻勢，將領先擴大成87比62的25分差距。

公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在第3節剩下7分14秒時，跳在空中欲阻擋對手的進攻，但疑似在空中與隊友的身體發生碰撞，那讓他在落地後痛苦地抱着膝蓋，他在退場後，就沒再來比賽。

公鹿落後分數太多，加上少了安特托昆博，末節在追分時欲振乏力，終場老鷹輕鬆以22分之差獲勝。

威廉斯今天除攻下全場最高21分，還送出8次助攻，鮑格達諾維奇為老鷹貢獻了20分，卡佩拉（Clint Capela）和赫爾特（Kevin Huerter）都拿下15分，替補的瑞迪許（Cam Reddish）、賈里納里（Danilo Gallinari）分別進帳12分、10分。

公鹿的哈勒戴（Jrue Holiday）此役攻下19分，密道頓（Khris Middleton）獲得16分，第3節受傷提前退場的安特托昆博，今天打了24分鐘，有14分、8籃板、3助攻、1阻攻的成績。

公鹿、老鷹目前在東區冠軍賽打完4戰後，以2比2戰成平手，但兩隊主力球員安特托昆博、楊恩掛傷號，成為未來系列賽戰情走向的不確定因子。

© 2021 AFP