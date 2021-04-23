安特托昆博奪雙十 公鹿勝76人躲過3連敗

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（法新社密爾瓦基22日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博今晚豪取27分與16籃板的雙十表現外加6助攻，幫助球隊躲過3連敗，終場公鹿以124比117擊敗陣容不完整的費城76人。

賽前2連敗的公鹿這場比賽多人得分達兩位數，包括密道頓（Khris Middleton）、波蒂斯（Bobby Portis）與羅培茲（Brook Lopez）與哈勒戴（Jrue Holiday），而止敗的公鹿目前戰績36勝22負，在東區15隊中暫居第3。

而3連敗的76人則因人手短缺影響戰力，像是西蒙斯（Ben Simmons）與柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）分別因生病及腳踝受傷已連續3場比賽作壁上觀。

公鹿在主場面對陣容不完整的76人以7分取勝，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）賽後表示：「我們仍有可能在季後賽遭遇76人。…再者，對我個人而言，今天就是一場季後賽，我們不可自鳴得意，我們曾經連續兩個球季都是東區第一種子，但最後都鎩羽。」

76人對戰公鹿雖失利，但中鋒恩比德（Joel Embiid）仍有24分的貢獻，米爾頓（Shake Milton）進帳20分，之前膝傷缺陣今晚歸隊的哈里斯（Tobias Harris）斬獲18分。戰績39勝20負的76人目前仍暫居東區龍頭。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

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