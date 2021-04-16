安特托昆博復出 公鹿7人得分兩位數轟下老鷹

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（法新社亞特蘭大15日電） 美國職籃NBA的「字母哥」安特托昆博因傷缺席6場比賽後，今天傷愈歸隊，公鹿在全隊7人得分達兩位數的情況下，以120比109擊敗老鷹。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）本季每場比賽平均可拿28.8分，今天他獲得15分，雖遠不及平時的水準，但密爾瓦基公鹿得分多點開花，仍順利擊敗地主亞特蘭大老鷹。

哈勒戴（Jrue Holiday）今天攻下公鹿全隊最多的23分，羅培茲（Brook Lopez）有19分、12籃板的「雙十」成績。公鹿最近10場比賽有9場是在客場，而他們在這些作客的比賽中僅輸掉3場。

老鷹第4節一度落後19分，但他們打出15比4的攻勢，將分差縮小到個位數的8分，公鹿則是在比賽末段打出7比0攻勢鎖定勝利。

公鹿兩大得分點安特托昆博、密道頓（Khris Middleton）今天分別只拿15分、10分，但全隊共10人上場，只有1人沒有分數進帳，另僅2人得分不到兩位數。

因傷缺席兩場比賽的老鷹少主楊恩（Trae Young），今天傷愈復出卻還在找手感，整場比賽17次出手只命中3球，一共拿下15分，他雖送出9次助攻，但也發生6次失誤。

老鷹的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）這場比賽轟下全場最多的28分，希爾（Solomon Hill）拿下本季新高的18分，卡佩拉（Clint Capela）有16分、16籃板的「雙十」成績。

© 2021 AFP