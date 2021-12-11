安特托昆博狂砍41分 率公鹿終結火箭7連勝

（法新社洛杉磯10日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博今天演出了一場漂亮個人秀，獨得41分、抓下17個籃板，率隊以123比114打敗火紅的休士頓火箭。

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安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）另有5次助攻、3次抄截，還蓋了2次火鍋，率公鹿勝出，火箭的7連勝也畫下句點。 安特托昆博說：「我只是想強勢一點。我在上一場比賽中的侵略性不如我所願。」 公鹿隊友也給了安特托昆博強大的支援，尤其是密道頓（Khris Middleton）和波蒂斯（Bobby Portis），兩人各自拿下21分和8個籃板。

安特托昆博在距離終場只剩47秒的關頭灌籃得分，公鹿取得119比112領先，領先優勢擴大到7分，大勢底定。 公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說，他們知道關鍵時刻交給安特托昆博和密道頓，一切就妥當了。

巴登霍澤表示：「有一支強隊和這麼好的球員時，把球交到他們手裡讓他們自由發揮，是很幸運的事。」 休士頓火箭上月24日擊敗芝加哥公牛隊，終結了15連敗，之後就接着7連勝。火箭在今天的比賽中一度領先10分，仍不敵公鹿在第4節反撲翻盤。

火箭前鋒馬修斯（Garrison Matthews）今天攻下全隊之冠的23分，其中包括6個三分球；可以說，火箭這場比賽也沒讓公鹿贏得太輕鬆。

伍德（Christian Wood）和布魯克斯（Armoni Brooks）各自砍了21分；伍德另有13個籃板。新秀森貢（Alperen Sengun）拿下15分，創個人職涯新高。

© 2021 AFP