安特托昆博等新世代獲選NBA年度第1隊

（法新社洛杉磯24日電） 美國職籃NBA今天公布年度最佳陣容，包括安特托昆博、唐西奇以及兩屆年度MVP得主約基奇等新生代球星，獲選為年度第1隊成員。 這次獲選年度第1隊的是密爾瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、達拉斯獨行俠的唐西奇（ Luka Doncic）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic），還有鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）與波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum），他們年齡都不超過27歲。

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安特托昆博獲得全部100張第1隊的選票，在所有球員中高居第1，這位希臘球星已連4年獲選進入年度第1隊。 唐西奇和約基奇則都獲得88張第1隊的選票，布克獲得82張第1隊選票，塔特姆則獲49張第1隊選票。

另外，年度第2隊的成員有費城76人的恩比德（Joel Embiid）、曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）、布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）和芝加哥公牛的德羅森（DeMar DeRozan）。

入選年度第3隊的則有太陽的保羅（Chris Paul）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）、多倫多暴龍的西雅坎（Pascal Siakam）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）、明尼蘇達灰狼隊的湯斯（Karl-Anthony Towns）。

© 2022 AFP