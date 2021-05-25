安特托昆博繳雙十 公鹿季後賽2連勝熱火

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（法新社密爾瓦基24日電） 安特托昆博今天繳出31分、13籃板的雙十成績，讓NBA公鹿132比98大勝，在季後賽首輪2比0領先熱火。

美國職籃NBA東區季後賽，第3種子密爾瓦基公鹿22 日靠密道頓（Khris Middleton）延長加賽終了前0.5秒的致勝跳投，才以109比107驚險擊敗第6種子邁阿密熱火，在7戰4勝制系列賽以1比0領先，今天兩隊再於公鹿主場交手。

公鹿今天開賽隨即打出8比0開局，在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的切入上籃後，轉眼以12比2 領先達兩位數，並在替補的福布斯（Bryn Forbes）6投5中（含三分球5投4中）轟下14分帶領下，最多領先28分，首節打完即以46比20大幅領先熱火。

次節熱火以7比0開局將落後稍微拉近，但公鹿隨即還以顏色，雙方第2節表現不相上下，但熱火上半場僅拿下13分的替補球員戴德蒙（Dewayne Dedmon）得分達兩位數，公鹿則在福布斯、安特托昆博分別攻下19分、18分，密道頓也有13分進帳下，上半場打完以78比51領先。

下半場比賽，熱火始終無法有更進一步突破，公鹿就靠首節奠下的勝基，在終場以34之差大勝，並在系列賽拿下2連勝。

熱火今天三分球命中率僅1成67，遠不敵公鹿的6成92，整體投籃命中率2成86也與公鹿的7成27有一大段差距，手感極度不佳是熱火今天輸球的主因。

安特托昆博今天表現全面，有31分、13籃板、6助攻、3抄截和1阻攻，替補的福布斯也為公鹿攻下22分；密道頓、康納頓（Pat Connaughton）分別獲得17分、15分，哈勒戴（Jrue Holiday）、波蒂斯（Bobby Portis）各有11分入袋。

熱火替補的戴德蒙、德拉吉奇（Goran Dragic）分別攻下19分、18分，先發的阿德巴約（Bam Adebayo）獲得16分，巴特勒（Jimmy Butler）、羅賓遜（Duncan Robinson）分別進帳10分。

© 2021 AFP