安特托昆博缺陣 公鹿照贏老鷹東區決賽聽牌

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（法新社密爾瓦基1日電） NBA公鹿主將安特托昆博因傷缺陣，但靠中鋒羅培茲禁區逞威，先發5分有4人得分破20，以123比112擊敗老鷹，在東區決賽以3比2「聽牌」。

美國職籃NBA東區冠軍賽，密爾瓦基公鹿和亞特蘭大老鷹打完4戰後以2比2戰成平手，今天在公鹿主場的第5戰，公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、老鷹的楊恩（Trae Young）都因傷高掛免戰牌。

此役公鹿在開賽後掌握禁區優勢，在中鋒羅培茲（Brook Lopez）5次出手全進、2罰俱中獨得12分，加上哈勒戴（Jrue Holiday）也獲11分的聯手帶領下，最多領先達20分，首節36比22領先老鷹。

次節在柯林斯（John Collins）、鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）合拿15分的情況下，老鷹打出34比29攻勢，但公鹿上半場仍以65比56領先9分。

下半場比賽，公鹿靠羅培茲單節10分的帶領，在前3節打完後，再以91比78，將領先拉開到兩位數。

末節開打之初，老鷹幾度將落後縮小到個位數，但公鹿都很快把分差再拉開到兩位數，在一路領先的情況下，最終以11分差距輕鬆「聽牌」。

公鹿的羅培茲此役18次出手砍進14球，除攻下33分，還抓下7個籃板，並送出4記嗆辣的阻攻；密道頓（Khris Middleton）有26分、13籃板的雙十成績；哈勒戴除攻下25分、還送出13次助攻；生涯首次在季後賽先發的波蒂斯（Bobby Portis），攻下生涯季後賽新高的22分；塔克（PJ Tucker）只拿5分，但抓下11個籃板。

老鷹方面，鮑格達諾維奇今天攻下全隊最多的28分；柯林斯、替補的賈里納里（Danilo Gallinari）都貢獻了19分；威廉斯（Lou Williams）則有17分進帳。

© 2021 AFP