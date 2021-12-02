安特托昆博致勝兩分球 公鹿擊敗黃蜂8連勝

（法新社洛杉磯1日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在主場出戰黃蜂，公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博在比賽還剩兩秒鐘時上籃得分，幫助球隊以127比125分擊敗夏洛特黃蜂。

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安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）兩度囊括NBA最有價值球員，並且是2021年總決賽最有價值球員。他全場攻下40分、12個籃板，並有9次助攻，幫助公鹿拿下8連勝。

黃蜂踢館公鹿主場第一服務廣場（Fiserv Forum），第一節手感火熱，三分球17投10中。

黃蜂在上半場一度領先18分，不過未能保持大幅領先優勢，上半場結束時以68比60分，只領先公鹿8分。

公鹿在第三節結束前2分26秒時首度領先，希爾（George Hill）一記三分球讓公鹿以91比90分領先黃蜂。

比賽進入第四節，雙方互有往來。今天拿下36分的黃蜂球員波爾（LaMelo Ball）在比賽結束前5.9秒投進一記三分球，不過，剩下的時間足夠讓安特托昆博在鐘響前上籃，為公鹿攻下致勝兩分。

另外一場比賽則是毫無意外的結果，達拉斯獨行俠在明星後衛唐西奇（Luka Doncic）領軍下以139比107分大勝紐奧良鵜鶘。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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