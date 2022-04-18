安特托昆博雙十退公牛 公鹿奪季後賽首戰勝利

（法新社密爾瓦基17日電） 「字母哥」安特托昆博今天在季後賽首戰繳出27分、16籃板的「雙十」成績，率上季拿下NBA總冠軍的公鹿，以93比86擊敗公牛。

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美國職籃NBA季後賽今天持續進行，東區第3種子密爾瓦基公鹿在主場迎戰第6種子芝加哥公牛。

公鹿、公牛最近18次交手，公鹿只在2020-21球季例行賽最後一戰，讓所有先發的主力球員休息時，輸掉唯一的1場比賽，其他17場對戰，他們通通拿下勝利。

此役公鹿在首節一度以32比16、領先16分之多，但公牛一路追趕，在第3節剩下3分11秒時，以67比64超前，那是他們這場比賽首度領先，不過公鹿靠第3節末段一波10比2小高潮要回領先。

終場前5分56秒，公牛再以78比77超前，但在哈勒戴（Jrue Holiday）砍進三分球後，公鹿重回領先，隨後又以6比0攻勢結束比賽，最終以7分擊敗公牛。

公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有27分、16籃板的「雙十」演出，羅培茲（Brook Lopez）、哈勒戴、 密道頓（Khris Middleton）分別獲得18分、15分、11分，替補的波蒂斯（Bobby Portis）也交出10分、12籃板的「雙十」成績單。

公牛的佛契維奇（Nikola Vucevic）斬獲24分、17籃板，拉文（Zach LaVine）有18分10籃板進帳，兩人都有「雙十」成績，德羅森（DeMar DeRozan）和替補的懷特（Coby White）分別拿下18分、12分。

兩隊今天在三分線外的表現都不理想，公鹿的命中率僅2成63，公牛更是低到只有1成89；整體投籃命中率上，公牛的3成23同樣不如公鹿的4成05。

© 2022 AFP