安特托昆博32分17籃板 公鹿痛擊公牛聽牌

（法新社芝加哥24日電） 「字母哥」安特托昆博今天摘下32分、17籃板，率領尋求衛冕的公鹿以119比95擊敗公牛，在季後賽首輪「聽牌」。

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美國職籃NBA季後賽首輪，東區第3種子密爾瓦基公鹿帶着2比1領先優勢，在今天於客場挑戰第6種子芝加哥公牛。

進到公鹿第1個球季的艾倫（Grayson Allen），過去在杜克大學（Duke University）就有着壞男孩的形象。他今年1月在公鹿對上公牛的比賽中，一次下手極重的犯規讓公牛卡魯索（Alex Caruso）的手腕骨折，使得公牛球迷對他特別反感。

今天在公牛主場出賽，現場球迷對從板凳出發的艾倫報以噓聲，但他不受影響，用一次次的投籃回應球迷，包括三分球7投6中在內，12次出手命中10球攻下27分。單場得分、6記三分球，兩項數據都是艾倫在季後賽的生涯新高。

除了他以外，公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天表現全面，有32分、17籃板、7助攻、2阻攻表現，哈勒戴（Jrue Holiday）也以21投10中貢獻26分，波蒂斯（Bobby Portis）則有14分、10籃板的「雙十」成績。

此役，公鹿首節25比22僅領先3分，但次節拉出31比19的猛烈攻勢擴大領先差距；第3節一度領先22分，但公牛打出強勢反擊，所幸公鹿能及時穩住陣腳，最終以24分差距大勝公牛。

拉文（Zach LaVine）攻下公牛全隊最高24分，並送出全場最多13次助攻，德羅森（DeMar DeRozan）貢獻23分，威廉斯（Patrick Williams）斬獲20分、10籃板，佛契維奇（Nikola Vucevic）進帳11分、10籃板，兩人都有「雙十」表現。

兩隊27日（台灣時間28日）將在公鹿主場進行系列賽第5戰，目前3比1領先的公鹿，最快可在當天獲勝後晉級。

© 2022 AFP