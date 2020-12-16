安特托昆博5年65億留公鹿 合約刷新NBA紀錄

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（法新社密爾瓦基15日電） NBA連兩年獲年度MVP的「字母哥」安特托昆博與公鹿簽下5年2.28億美元（約新台幣65.43億元）超級大約，刷新聯盟紀錄。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）原本明年季後將成為自由球員，但今天在社群網站推特（Twitter）發出聲明表示，他已同意密爾瓦基公鹿開出的5年合約。

26歲的安特托昆博說：「這是我的家、我的城市，很榮幸在接下來5年時間，我能是密爾瓦基公鹿的一員。」

體育電視頻道ESPN表示，安特托昆博以5年2.28億美元與公鹿續約，有權在4年後跳脫合約。

ESPN指出，這張合約超越2017年「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook）與奧克拉荷馬雷霆簽下的5年2.06億美元（約新台幣59.12億元）合約，成為美國職籃NBA史上最大張合約。

ESPN指出，新約將讓安特托昆博平均年薪來到4560 萬美元（約新台幣13.08億元），超越洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的4450萬美元，成為平均年薪最高的NBA球員。

這份引人注目的合約，標誌着安特托昆博崛起的最新篇章。安特托昆博出生希臘雅典，父母親是來自奈及利亞的移民，一度在街頭擺攤賣手錶、包包、太陽眼鏡為生。

安特托昆博青少年時期開始打籃球，最終被NBA球探相中。2013年選秀會上，他被公鹿以第15順位選入，並在當年以18歲之齡踏上NBA舞台。

安特托昆博最近幾個球季宰制全聯盟，今年同時拿下年度最有價值球員（MVP）和年度最佳防守球員獎，平均每場比賽可獲29.5分、13.6籃板。

但安特托昆博的宰制力並沒有讓公鹿拿下總冠軍，2018-2019年季後賽，公鹿雖打進東區冠軍賽，但敗給多倫多暴龍。

公鹿一直沒能打進總冠軍賽，引發外界臆測，認為安特托昆博也許會採取行動，轉至已證明有冠軍實力的球隊，金州勇士、洛杉磯湖人更都曾被點名。

但安特托昆博一再表示，只要公鹿有機會爭取總冠軍，他就願意留在密爾瓦基。

他在9月時曾說：「我找不到接下來15年不待在密爾瓦基的理由。」

安特托昆博還表示，連兩年拿下年度MVP獎，也沒辦法彌補公鹿未能奪冠的遺憾。

他在獲選年度MVP後說：「我很高興得到這個獎，但我想要更多，我想要一座總冠軍。」

© 2020 AFP