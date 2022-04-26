安理會五常動用否決權得有正當性 聯大進行表決

（法新社紐約聯合國總部26日電） 聯合國大會將於今天表決一項決議，這項決議要求安全理事會5個常任理事國，未來行使否決權必須證明具有正當性。

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一位不願具名、也非五常國的大使表示，這項新提案直接針對擁有否決權的美國、中國、俄羅斯、法國和英國，當他們選擇否決安理會決議時，「將付出比較高的政治代價」。

然而批評者稱列支敦斯登這項提案，「不過是程序改革」。

目前還不清楚這項改革是否會促使五常減少使用否決權、還是會更多動用否決權，因為當常任理事國提出有爭議的提案，他們知道對手會否決，只為迫使他們更公開合理化自己立場。

根據這項2年多前首度被提出的議案內文，當1個常任理事國動用否決權後，聯合國大會將在10個工作天內開會，「就否決權的行使進行辯論」。

這項提案獲得美國在內約60國支持，然而這項改革提案快速獲得支持，也令聯合國普遍感到意外。

儘管英國和法國放棄共同發起，但將投票支持改革。

俄羅斯和中國都不是提案發起國。來自這兩國的一位不願具名外交官批評這項舉措，聲稱將進一步「分裂」聯合國。

列支敦斯登大使魏納維瑟（Christian Wenaweser）表示，這項措施將「創造出新的程序」。他堅稱此案並非針對任何國家。

魏納維瑟說：「這不是針對俄羅斯。」儘管此案被擱置兩年多，但最近因為莫斯科行使否決權、安理會未能採取實質行動制止侵略而又被重新討論。

從美國的角度來看，很明顯的，俄羅斯濫用否決權已有20年之久，這項提案目的在修補這一點。

魏納維瑟表示，此案在於「提升聯合國的角色，提倡多邊主義，促進我們這些非否決權持有者、也非安理會成員，在國際和平與安全問題上的發言權」。

然而這項提案不具約束力，也無法強制要求一個動用否決權的國家必須向大會解釋其行動。

但一位不願具名的大使透露，此舉有助「闡明」否決權的使用，以及安理會內部的「制裁」行動。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）

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