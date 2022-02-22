安理會緊急開會 美稱俄「維和」說為一派胡言

（法新社紐約聯合國總部21日電） 烏克蘭危機在俄羅斯承認烏東兩分離地區的獨立地位並派兵進駐後深化，聯合國安理會今天為此召開緊急會議，美國在會中痛批俄國以維和為名派兵的說法是一派胡言。

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法新社報導，法國駐聯合國大使黎維埃（Nicolas de Riviere）在進到聯合國安全理事會會議廳前告訴記者：「我們面臨一個非常、非常戲劇化的情況。」法國是在烏克蘭號召下，少數幾個響應召開緊急會議的國家之一。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在會中發表談話時，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早派遣部隊進到烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區「維持和平」的說法嗤之以鼻。

湯瑪斯-葛林斐德說：「他（蒲亭）稱他們是維安部隊，這是一派胡言，我們都知道他們實際的身分。」

蒲亭在宣布承認頓內茨克、盧甘斯克兩個地區的全國性電視演說中，稱烏克蘭是失敗的國家，也是西方國家的「魁儡」。

湯瑪斯-葛林斐德表示，那場演說充斥「一連串令人髮指的虛假聲明」，目的是要「為戰爭製造藉口」。

俄羅斯目前擔任聯合國安理會的輪值主席國，曾盼安理會的會議采閉門舉行，但美國堅持讓其公開。

© 2022 AFP