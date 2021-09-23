安理會5常任理事國有共識：阿富汗必須穩定

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（法新社紐約聯合國總部22日電） 聯合國安全理事會5個常任理事國今天對阿富汗立場達成一致，官員表示，這5大強國都將要求塔利班（Taliban）更具包容性。

中國與俄羅斯形容塔利班上月的勝利是美國的挫敗，並開始準備與塔利班合作，但目前還沒有國家準備承認一個包含國際賤民的政府。

安理會5強的會議於聯合國大會期間召開，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會後表示，5國都希望「阿富汗和平穩定，得以順利且公平地分發人道援助」。

古特瑞斯說，安理會5強追求「一個女權獲得尊重的阿富汗，而非庇護恐怖主義的阿富汗，以及一個擁有具包容性政府、代表所有人口階層的阿富汗」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與英國、法國、俄羅斯外交部長今天面對面會面，中國外長王毅則以視訊方式出席這場1小時出頭的會談。

美國官員形容這場由英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）召開的會議「有建設性」、「有很多交集」，會中還談到希望塔利班尊重女權等等。

這位官員表示：「我不認為有人滿意這個臨時政府的組成，包括中國。」

中國駐聯合國大使張軍在安理會常任理事國開會前告訴法新社，5國都希望（阿富汗）有個包容性的政府。

中國先前批評美國凍結數以十億計美元的阿富汗資產，但也希望阿富汗這個鄰國不會成為外部極端組織的基地。

© 2021 AFP