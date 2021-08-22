安置阿富汗難民 土耳其俄羅斯都有意見

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科/安卡拉22日電） 俄羅斯總統蒲亭今天表示，他反對把阿富汗難民安置在俄國周邊的中亞國家，並說恐有民兵混在難民中；土耳其總統艾爾段則說，土國不願安置阿富汗難民。

蒲亭批評若干西方國家的構想，也就是在辦理阿富汗難民的簽證時，把這些人安置在與俄國相鄰的中亞國家。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，蒲亭表示：「這是否意味着難民們可以在沒有簽證的情況下送往我們的鄰國，而他們自己（西方）不願意在沒有簽證的情況下把這些人帶走？。」

美國與多國密商致力於達成協議，以暫時收容為美國政府工作的阿富汗人，但是蒲亭說，俄羅斯反對這樣的作法。俄羅斯給與前蘇聯時期的中亞國家民眾免簽入境。

塔斯社引述蒲亭報導：「我們不要混入難民中的民兵在這裡出現。」

土耳其政府發表聲明指出，總統艾爾段表示：「我們收到接待歐盟駐阿富汗使團當地僱員的請求。」艾爾段說，他與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在電話中談及此事。

艾爾段指出：「歐盟會員國只收容少許替他們工作及處境艱困的阿富汗人，你不能指望土耳其承擔第3國的責任。」

他還說，土耳其已經收容了大約500萬的難民，並且「已經無法再承擔更多的移民負擔」。艾爾段先前也是如此告訴德國總理梅克爾。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP