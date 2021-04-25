安靜、沉着、做大事的3個月 拜登上任將滿100天

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（法新社華盛頓25日電） 川普時代白宮天天（或根本每小時）更新的連續劇已不復見，但拜登（Joe Biden）接下國家後，馬不停蹄想讓國家改頭換面的頭100天，絕非乏善可陳。

29日拜登就將就職屆滿100天，28日晚間黃金時段，他將在國會聯席會議發表演說。

78歲的拜登是美國史上就職時年紀最大的總統，但他滿懷雄心，想成為繼小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、大蕭條（Great Depression）以來，美國最舉足輕重的總統。

面對死亡人數高居全球第一的嚴峻疫情、搖搖欲墜的經濟，以及川普當總統4年後國內嚴重的對立，民主黨籍的拜登上任前，眼前有一座高山要爬。

但上任3個月後，拜登卻以自律、堅實的談判技巧讓許多人跌破眼鏡，而他最渴望的，套句他自己的話來說，就是「要搞就要搞大」（Go big）。這樣的表現，讓拜登在最新皮尤研究中心（Pew Research Center）民調贏得5成9的支持度，遠比川普任內任何時候都高。

拜登矢言「治癒」美國，上周疫苗接種達到2億劑大關之後，他可以說已經兌現了承諾。

3月間民主黨在國會通過的1.9兆美元「美國救援計畫」（American Rescue Plan），對遭疫情重創的經濟各個角落挹注資金，各界普遍預期疫情後經濟將欣欣向榮。

現在拜登又將砸下大錢，超過2兆美元的「美國就業計畫」（American Jobs Plan）將翻修美國幾乎所有層面的基礎建設，從傳統的造橋鋪路，到寬頻網路、電動車研發等等。

之後呢？拜登還有「美國家庭計畫」（American Families Plan），將再斥資至少1兆美元作為兒童照護與教育之用。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP