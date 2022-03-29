宏都拉斯前總統涉毒案 最高法院同意引渡至美受審

（法新社宏都拉斯首都德古西加巴28日電） 宏都拉斯前總統葉南德茲被控協助毒品販運，最高法院今天批准引渡到美國受審。

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法新社報導，宏都拉斯司法機構發言人杜華德（Melvin Duarte）說，一位法官3月16日決定同意「美國紐約南區聯邦地區法院（Court of the Southern District of New York）提出的引渡要求」後，最高院今天駁回53歲的葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上訴。

葉南德茲若遭定罪，恐被處以終身監禁。

他曾任議員的弟弟東尼．葉南德茲（Tony Hernandez）2021年3月已因毒品販運在美國被判終身監禁，紐約檢方是在審訊東尼期間，發現葉南德茲涉案。

2014至2022年擔任宏都拉斯總統的葉南德茲，被控自2004年起，協助將大約500噸主要來自哥倫比亞和委內瑞拉的毒品經宏國運到美國。

美國檢方指控葉南德茲收取毒販數百萬美元保護費，包括向墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）收錢。

葉南德茲面臨3項指控，分別是共謀將管制毒品進口到美國、使用或持有包括機槍在內的槍械、共謀使用或持有槍械。

葉南德茲2月中被捕，當時他才卸任不到1個月。3月中法官下令引渡，葉南德茲提出上訴。

葉南德茲在今天公布的一封信函中堅稱清白，還說他是「報復與陰謀的受害者」。

© 2022 AFP