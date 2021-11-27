宏都拉斯大選在即 拾荒貧民直言「沒有政黨幫助過我」

（法新社德古西加巴26日電） 宏都拉斯男子艾斯柯托14歲起便靠着在垃圾堆中拾荒維生，他一邊挑揀塑膠和金屬碎片變賣，一邊試着驅趕禿鷲，並直言「沒有一個政黨幫助過我，家裡所有開銷都是我自己付的」。

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禿鷲在天空中盤旋，接着俯衝而下，為了食物殘渣與人類搶地盤。

在毒品走私、暴力幫派、貪腐、政治不穩定和颶風摧殘下，人口1000萬的宏都拉斯59%人民都在貧困中勉強糊口。

59歲的艾斯柯托（Marlon Escoto）站在一座俯瞰首都德古西加巴（Tegucigalpa）山丘上龐大的垃圾場中向法新社記者表示：「我在這裡…在垃圾堆中照顧我的孩子。」而他短時間內也不會離開此地。

艾斯柯托的妻子正在住院治療，他必須支付妻子的醫藥費，但他表示，他揀破爛換得的收入只能勉強填飽肚子。

單就這天來看，艾斯柯托不過是在這座市立垃圾場的垃圾山中拾荒的約莫百人之一。

宏都拉斯將於28日舉行總統大選，艾斯柯托不知道該投給誰。

前第一夫人秀瑪��．卡斯楚（Xiomara Castro）在幾項民調中領先，這位左翼候選人將試着打破數十年來執政黨「國家黨」（National Party）和「自由黨」（Liberal Party）交替掌權的局面。

艾斯柯托說：「每個人都有權投票，因為我們是公民。但沒有一個政黨幫助過我，家裡所有開銷都是我自己付的。」

不過救濟金在宏都拉斯很常見，隨着選舉將至，政府似乎更加大灑錢。

一個月前，政府開始發放價值7000倫皮拉（約290美元，約新台幣8150元）的代金券給每個家庭以緩解貧窮。宏國最低薪資約在每個月400美元（約新台幣1萬1200元）上下，不過多數民眾仍在未申報登記的地下經濟中工作。

等候領取代金券的民眾大排長龍，反對派指控政府這樣的行為形同買票。

宏都拉斯國立自治大學（National University Autonomous of Honduras）分析員兼教授索沙（Eugenio Sosa）說：「我們得看看這種大灑幣的行為會產生什麼影響。」

自由黨候選人羅森塔爾（Yani Rosenthal）也曾承諾若他當選，將提供每位成人每個月價值60美元（約新台幣1700元）的代金券，不過並未說明財源。

© 2021 AFP