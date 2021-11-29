宏都拉斯大選戰況激烈 候選人籲選民保持和平

（法新社宏都拉斯首都德古西加巴28日電） 宏都拉斯大選投票截止，接替葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）成為新任總統的人選，卻因選情激烈難以斷定，幾名主要候選人今天對此呼籲民眾，要大家保持和平。

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法新社報導，選前當地傳出有多起恫嚇和暴力事件，讓外界憂心這次選舉也會像4年前的大選一般，引發暴動。葉南德茲4年前贏得連任，但有人指控選舉舞弊。

左派反對黨候選人秀瑪��．卡斯楚（Xiomara Castro）說：「我們希望這場（選舉）是一場公民活動，和平與穩定進行的活動。」她在上個月的民調位居領先，若當選，將會是宏都拉斯首位女總統。

秀瑪��．卡斯楚的主要對手、右派執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）補充說：「和平與穩定是無價的，請好好聽我說，一滴血都不值得流。」

宏都拉斯這次的大選有超過500萬人登記投票，宏都拉斯全國選舉委員會（National Electoral Council）主席阿基瑞（Kelvin Aguirre）表示，投票率將「十分驚人」。

投票所在當地時間下午5時關閉，但已經在投票所排隊的選民仍可以投票。

反對派擔心選舉舞弊，好讓國家黨持續執政。若是如此，勢必會發生街頭抗議。

在德古西加巴（Tegucigalpa），一名26歲居民說：「真讓人擔心。如果出現騷動，受傷的會是我們全部的人。」

另外有一名57歲木匠師傅說：「無論誰贏，我們都是兄弟，我們都是宏都拉斯人，需要彼此尊重。」

© 2021 AFP