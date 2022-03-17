宏都拉斯法院同意 將前總統葉南德茲引渡至美國

（法新社宏都拉斯德古西加巴16日電） 宏都拉斯最高法院在推特（Twitter）發文表示，一位法官今天同意將前總統葉南德茲引渡到美國。葉南德茲因涉販毒案，遭到美國通緝。

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最高法院表示，一名法官「決定同意美國紐約南區聯邦地區法院（Court of the Southern District of New York）針對宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）提出的引渡要求。」

最高法院發言人杜華德（Melvin Duarte）表示，針對法官的這項決定，可在3天內上訴，屆時將有一組大法官參與審理。

2014年到2022年間在宏都拉斯掌權的葉南德茲，被控自2004年起，協助將大約500噸毒品經宏國運到美國，而那些毒品主要來自哥倫比亞和委內瑞拉。

美國檢方指控葉南德茲收取毒販數百萬美元保護費，包括墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）。

葉南德茲面臨3項指控，分別是共謀將管制毒品進口到美國、使用或持有包括機槍在內的槍械、共謀使用或持有槍械。

紐約檢方是在審訊葉南德茲的弟弟東尼．葉南德茲（Tony Hernandez）時，發現這名前總統也涉案。東尼．葉南德茲因為毒品販運，2021年3月在美國被判終身監禁。

右派律師出身的葉南德茲在1月26日卸任，左派的卡��楚（Xiomara Castro）接替他成為宏都拉斯總統。

在總統8年任期之前，葉南德茲曾擔任宏都拉斯國會議長，採取親美立場，支持美國打擊毒品販運。

© 2022 AFP