宏都拉斯移民欲借道赴美 瓜地馬拉催淚彈伺候

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（法新社瓜地馬拉瓦多宏度17日電） 法新社記者今天目擊，瓜地馬拉安全部隊朝數以千計試圖徒步走到美國的宏都拉斯移民施放催淚彈，也出手毆打試圖強行闖過圍籬的一群移民。

安全部隊在瓜地馬拉東南部城鎮瓦多宏度（Vado Hondo）一條路上包圍移民隊伍。瓦多宏度位於瓜地馬拉與宏都拉斯邊界附近。

在震耳欲聾的催淚彈和煙霧彈投放下，許多移民紛紛撤退，一些人在附近等待之後重新嘗試闖關，另一些人則躲到附近的山上。

一些人拋下身上僅有家當倉皇逃跑。一群移民試圖突破圍籬，遭拿着棍棒和塑膠盾牌的制服軍人毆打制止，地方衛生官員表示，有數名移民遭打傷。

當局以遏止冠狀病毒傳播為由，嚴格命令安全部隊不得讓任何人通行。

這批移民表示自己拚命要逃離貧窮、失業、幫派與毒品暴力，以及2個毀滅性颶風帶來的災後慘況，上周從宏都拉斯動身，目標穿越瓜地馬拉和墨西哥，最後抵達美國，這段艱鉅的旅程總長數千公里。

29歲的瓦茲蓋斯（Dixon Vazquez）感嘆道：「他們好無情，我們可是冒着生命危險啊。」他懇求瓜地馬拉當局放行：「宏都拉斯已經沒有工作可做了。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP