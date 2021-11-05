宏都拉斯總統候選人被捕 疑涉毒品走私洗錢謀殺

（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯檢調當局今天逮捕總統候選人羅德里格斯（Santos Rodriguez），指控涉及與毒品走私有關的洗錢與殺人犯行，包括謀殺一名美國緝毒局（DEA）的線人。

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法新社報導，宏國將在月底舉行總統大選，多名主要候選人都面臨指控，罪名不是貪腐就是走私毒品。

即將卸任的總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）先前也被控涉及毒品走私，而他的弟弟東尼（Juan Antonio "Tony" Hernandez）今年3月在美國紐約因同罪名被判無期徒刑。

陸軍上尉退役的羅德里格斯，並非本月28日總統大選中被看好的人選。

根據宏都拉斯公共部資訊，他因洗錢被通緝。

一名受保護證人也指稱，羅德里格斯在軍中執行勤務時，查獲了黑錢或毒品，但未如數報繳當局，其中一部分被起出，另外他也將沒收來的武器交給犯罪集團。

公共部說，根據多名證人指出，羅德里格斯也涉多起命案，死者包括美國緝毒局的一名線人。

檢察官辦公室說，羅德里格斯被控策畫毒品運送，這些毒品是從其他犯罪組織竊取而來，還說他將非法取得的黑錢交給他的妻子和岳母，這兩名女性也已被捕。

公共部表示，分析這些被拘留者的銀行帳戶，顯示款項進帳與他們所稱賺來的收入不符。

早在2016年，美國駐宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）大使館表示，羅德里格斯「疑涉毒品走私和貪腐而受調查」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP