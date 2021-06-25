宏都拉斯選邊站 駐以色列大使館遷至耶路撒冷

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（法新社耶路撒冷24日電） 宏都拉斯今天將駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，成為第4個將使館遷至耶路撒冷、靠攏以色列的國家。以色列2月曾捐贈5000劑莫德納疫苗給宏都拉斯。

中美洲國家宏都拉斯已在耶路撒冷（Jerusalem）設立商務辦事處，打破數十年來在以巴衝突中保持中立的政策。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）與外長拉皮德（Yair Lapid）今天在南耶路撒冷一座科技園辦公大樓，接待宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）與外長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）。

葉南德茲說：「我今天和我國代表團來到以色列的永恆首都耶路撒冷，參加宏都拉斯駐耶路撒冷大使館的啟用儀式。」

他說：「我誠摯希望宏都拉斯下任總統，無論他來自什麼黨派，都能維持這個決定。我會力爭到底。」

耶路撒冷的地位，長期以來都是以巴衝突的焦點。

以色列也預計要在宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）成立外交辦公室。

宏都拉斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重，醫療系統瀕臨崩潰，苦於欠缺疫苗來遏阻疫情，今年2月接受以色列捐贈的5000劑莫德納（Moderna）疫苗。

宏都拉斯也擁有拉丁美洲第2大的巴勒斯坦社區，僅次於智利。

宏都拉斯是繼美國、科索沃與瓜地馬拉之後，第4個在耶路撒冷設置大使館的國家。雖然為數不多，但有愈來愈多國家跟進的趨勢。

以色列聲稱整個耶路撒冷為其首都；巴勒斯坦則宣稱以色列吞併東耶路撒冷，這裡是未來巴勒斯坦建國的首都。多數國家將駐以色列大使館設在特拉維夫（Tel Aviv）。

巴勒斯坦外交部在官方新聞機構瓦法社（Wafa）刊登的聲明中，「以最強烈措辭」譴責宏都拉斯此舉，「尤其不幸的是，宏都拉斯總統決定站在歷史錯誤的一邊」。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP