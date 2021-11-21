宵禁止不住動亂 法國派警馳援加勒比海屬地

（法新社彼得角20日電） 法國在加勒比海的屬地瓜德羅普在實施宵禁後仍止不住動亂，這讓該國派遣特種警察和反恐小組成員前往當地支援。

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瓜德羅普（Guadeloupe）當地民眾不滿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定展開示威，抗議活動愈演愈烈，因此有宵禁令頒布，但那在平息騷亂上未發揮太大作用。

警方消息來源說：「一整個晚上都動蕩不安。」

警方在濱海城鎮彼得角（Pointe-a-Pitre）、哥西爾（Le Gosier）接獲約20起的搶劫或搶劫未遂事件，遭波及的包括珠寶店、銀行、投注站和購物中心。

在東岸城鎮聖法蘭索瓦（Saint-Francois），走出車站的憲兵遭多個被人引燃的投擲物所威脅。

來自憲兵的另一個消息來源表示，有一個軍火庫被洗劫一空。

島上多處發生警察遭民眾持武相向的情形，還有員警遭石頭砸傷臉部。

內政部表示，有31人遭到逮捕。

法國表示已派遣黑豹特警隊（RAID）、法國國家憲兵特勤隊（GIGN）反恐單位的共50名人員前往當地，協助維持秩序。

截至本月16日，瓜德羅普約46%的成年人已經接種至少1劑的COVID-19疫苗。

© 2021 AFP