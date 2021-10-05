家長頻為口罩疫苗政策威脅學校 美司法部將出手

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（法新社華盛頓4日電） 美國頻頻傳出有家長因不滿學校的口罩與疫苗政策、不滿灌輸學生批判性種族理論，進而口頭攻擊校方、老師。美國司法部今天宣布將出手因應。

全美髮生數十起憤怒家長威脅學校董事會、教師和校長的事件，引爆點均與家長反對校方強製為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫要求學生戴口罩、注射疫苗有關，也與他們不滿校方灌輸批判性種族理論（critical race theory）有關，視這項理論是批判白人的社會運動。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在給司法部與美國聯邦調查局（FBI）的備忘錄說：「近幾個月以來，針對學校老師、行政人員與其他教職員的騷擾、恐嚇和暴力威脅案例數，令人憂心地飆升。」

賈蘭德說：「對公務員的威脅不僅非法，也與我們國家的核心價值背道而馳。」

他說：「司法部嚴肅對待這些事件，致力利用公權力和資源來遏阻這些威脅，在事發當下予以揭發，並在適當時機予以起訴。」

這類威脅多出現在校方邀請家長開會的社區會議上，由於火爆場面一再上演，美國「全國學校董事會協會」（National School Boards Association）呼籲總統拜登出面處理。

全國學校董事會協會在給拜登的信中說，「美國公立學校及其教育領導者正面臨立即性威脅」，並在信中鉅細靡遺描述許多父母的暴力威脅和人身攻擊行為。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP