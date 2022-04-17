密契爾下半場復活攻32分 爵士季後賽首戰克獨行俠

（法新社達拉斯16日電） 爵士的密契爾今天在下半場復活，整場比賽攻下32分，帶領球隊在季後賽首戰99比93擊敗獨行俠。

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美國職籃NBA季後賽7戰4勝制的首輪比賽今天開打，西區第5種子猶他爵士則是客場對上第4種子達拉斯獨行俠。

獨行俠頭號球星唐西奇（Luka Doncic）因傷高掛免戰牌，但球隊首節23比20領先，不過爵士次節打出25比20攻勢，並在鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）中場前2.2秒砍進三分球之後，在上半場以45比43超前。

爵士一哥密契爾（Donovan Mitchell）今天在上半場9次出手只命中1球，僅獲2分；下半場他大復活，一口氣攻下30分，他今天進帳32分，是全場最高。

本季例行賽，爵士平均每場比賽可砍進14.5記三分球，排在全聯盟第2，但今天他們前9次在三分線外出手全部落空，整場比賽22投7中，命中率僅3成18，但爵士僅以92比91領先1分時，歐尼爾（Royce O'Neale）砍進價值連城的三分球，讓爵士領先4分，之後密契爾兩度兩罰俱中，最終爵士6分之差擊敗獨行俠，在系列賽1比0領先。

爵士的密契爾今天攻下32分，鮑格達諾維奇貢獻26分，康利（Mike Conley）和替補的克拉克森（Jordan Clarkson）分別獲得13分、10分，戈貝爾（Rudy Gobert）雖只拿5分，但狂抓17個籃板。

獨行俠的布朗森（Jalen Brunson）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）分別攻下24分、22分，布拉克（Reggie Bullock）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）分獲15分、14分，克雷貝（Maxi Kleber）則進帳10分。

© 2022 AFP