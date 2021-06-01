密契爾轟30分 爵士獵灰熊季後賽首輪聽牌

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（法新社曼菲斯31日電） 爵士今天在密契爾轟下30分的率領下，以120比113擊敗灰熊，以3勝1敗在季後賽首輪「聽牌」。

美國職籃NBA西區頭號種子猶他爵士在季後賽首輪前3戰打完後，以2比1領先第8種子曼菲斯灰熊。

今天兩隊系列賽第4戰，爵士密契爾（Donovan Mitchell）、費佛斯（Derrick Favors）首節雙雙攻下6分，加上4成44的三分球命中率優於灰熊的3成33，因此取得34比31領先。

次節爵士的密契爾、克拉克森（Jordan Clarkson）都攻下8分，上半場全隊三分球19投10中，命中率達5 成28，這讓他們半場打完，持續以59比54領先灰熊。

下半場比賽，爵士第3節在鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）砍進三分彈、戈貝爾（Rudy Gobert）上籃得手後，取得兩位數領先，並在戈貝爾攻下13分及密契爾、克拉克森分別獲得10分的聯手帶領，在單節轟下41分，3節打完後，以100比87領先灰熊13分。

末節灰熊打出12比2開局，並在梅爾頓（De'Anthony Melton）飆進三分球後，一度將落後縮小到剩下2分，但爵士成功擋住灰熊反撲，在終場以7分之差拿下勝利。

爵士今天擊敗灰熊後，目前在系列賽以3比1「聽牌」。

密契爾今天轟下全場最高30分，另送出8次助攻；替補的克拉克森貢獻24分；戈貝爾、鮑格達諾維奇分別進帳17分、13分；康利（Mike Conley）則有11分、7助攻的表現。

莫蘭特（Ja Morant）此役拿下灰熊最高23分，並送出高達12次的助攻；布魯克斯（Dillon Brooks）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）雙雙攻下21分；替補的梅爾頓有15分進帳；瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）則有14分、12籃板的成績。

© 2021 AFP