密契爾28分戈貝爾雙十助陣 爵士擊退巫師7連勝

（法新社洛杉磯11日電） 美國職籃NBA猶他爵士今天客場對決華盛頓巫師，在密契爾（Donovan Mitchell）豪取28分，戈貝爾（Rudy Gobert）20分、11籃板的「雙十」表現下，爵士以123比98分輕取巫師，並拿下7連勝。

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另外，爵士的懷特塞德（Hassan Whiteside）也奪下18分、13籃板，這場勝利也是爵士的客場四連勝。

巫師在上半場終了時以51比50分領先，但爵士在第三節拉出一波13比4分的攻勢，並以89比61分的領先結束第三節，爵士從此一路領先到終場。

另外，邁阿密熱火也拿下一場比數懸殊勝利，以118比92分擊敗傷病連連的芝加哥公牛。

由於COVID-19健康與安全協議的規定，公牛有7名球員無法上場，其中包括才和公牛簽下10天合約的強生（Stanley Johnson），他是公牛因疫情而人手不足，獲得NBA額外增加的球員。

拉文（Zach LaVine）雖然為公牛攻下全場最高的33分，但仍不敵熱火。

熱火在老將羅賓遜（Duncan Robinson）賽季新高26分的帶領，並有5名球員得分兩位數助陣下，一路領先贏得這場勝利。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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