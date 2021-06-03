密契爾30分轟垮灰熊 爵士闖進季後賽次輪

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（法新社鹽湖城2日電） 爵士今天在密契爾攻下全場最高30分帶領下，首節就領先達20分，最終126比110擊敗灰熊，並以4比1闖進季後賽次輪。

美國職籃NBA西區頭號種子猶他爵士在7戰4勝制季後賽首輪、對上第8種子曼菲斯灰熊的第5戰，首節便以6成命中率砍進9記三分球，並在整體投籃命中率高達6成92的情況下轟下47分。

在密契爾（Donovan Mitchell）、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）單節分別攻下14分、11分的聯手帶領下，爵士首節就以47比27領先灰熊20分。

次節密契爾再砍進12分，戈貝爾（Rudy Gobert）也進帳8分，爵士上半場持續以75比51保持大幅領先。

第3節爵士在克拉克森（Jordan Clarkson）單節9分帶領下，單節打出31比25的攻勢，以106比76，帶着30分領先優勢進到末節。

灰熊在末節打出反撲氣勢，可惜為時已晚，終場爵士仍以16分之多獲勝。

爵士今天贏球，在系列賽以4比1勝出，晉級後的對手，將是西區第4種子洛杉磯快艇、第5種子達拉斯獨行俠對戰的勝方。

密契爾攻下全場最高30分，並送出10次助攻，替補的克拉克森斬獲24分，戈貝爾有23分、15籃板的雙十成績，鮑格達諾維奇、歐尼爾（Royce O'Neale）則都貢獻17分。

灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）、莫蘭特（Ja Morant）此役雙雙攻下27分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）分別獲得18分、15分。

© 2021 AFP