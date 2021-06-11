密契爾37分戈貝爾20籃板 爵士2連勝快艇

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社鹽湖城10日電） 爵士今天在密契爾攻下37分、戈貝爾搶下20個籃板的聯手帶領下，以117比111拿下對快艇系列賽的2連勝。

美國職籃NBA西區季後賽次輪，頭號種子猶他爵士今天繼續在主場迎戰第4種子洛杉磯快艇，系列賽首役高掛免戰牌的爵士主力後衛康利（Mike Conley）在今天的第2戰仍舊因為大腿緊繃缺席。

此役，爵士首節靠密契爾（Donovan Mitchell）單節14分帶領，以30比29領先快艇1分。

次節密契爾持續有所發揮，單節攻下13分，爵士靠着他中場前7.7秒砍進大號三分彈，打出6比0攻勢收尾，在半場打完時以66比53領先13分。

下半場快艇在69比82落後13分之際，打出12比3的攻勢，一度將落後縮小到4分，但爵士及時踩住煞車，在前3節打完時，以93比86保持領先。

末節快艇打出15比6開局，一度以101比99超前，但殷格斯（Joe Ingles）切入上籃、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）再砍進三分球，爵士要回領先，並靠之後一波9比0攻勢，以113比103再將領先拉開到兩位數差距，最終以6分差距在驚濤駭浪中收下勝利。

密契爾這場比賽轟下全場最高37分；替補的克拉克森（Jordan Clarkson）為爵士貢獻24分；殷格斯、鮑格達諾維奇分別獲得19分、16分；戈貝爾（Rudy Gobert）除拿下13分，還抓下高達20個籃板，交出雙十成績單。

快艇的傑克森（Reggie Jackson）今天攻下全隊最高29分；喬治（Paul George）有27分、10籃板的雙十演出；雷納德（Kawhi Leonard）則獲21分；莫里斯（Marcus Morris Sr.）只拿8分，但抓下10個籃板。

© 2021 AFP