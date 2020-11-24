密西根州認證拜登勝選 川普政府點頭交接

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（法新社華盛頓23日電） 美國密西根州點票委員會今天正式認證，民主黨籍總統候選人拜登在密州擊敗現任總統川普。川普政府今天也同意啟動政權交接程序。

法新社報導，密西根州點票委員會以3票同意、1票棄權認證拜登在密州獲勝。密州共約550萬人投票，拜登得票數超過川普將近15萬6000票。

這項認證很可能讓川普試圖在密州翻盤的行動告終。密州是川普必須拿下以贏得連任的關鍵州之一。

密州大城底特律所在的韋恩郡（Wayne County）是民主黨大本營，上周認證拜登獲勝後，川普即召集密州共和黨籍重量級議員赴華府討論。

密州州務卿班森（Jocelyn Benson）表示，含民主、共和黨各2名成員的密西根州點票委員會這次的決定「確認了事實：這次選舉公平無虞，且結果準確反映選民意願」。

不過，點票委員會中投票棄權的共和黨成員表示，密州選舉有許多相關問題仍未獲解答，「令人無法接受」，還稱此為「國家窘境」。

周末期間，賓夕法尼亞州法官駁回川普陣營提出的一項法律挑戰，即川普陣營要求賓州宣布數以百萬計選票無效。

針對這樣的重大要求，這名法官指出，川普委任律師提供「推測性指控…缺乏證據支持」。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP