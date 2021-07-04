密道頓強攻32分獵鷹 公鹿47年後闖NBA總冠軍賽

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（法新社亞特蘭大3日電） 公鹿今天靠密道頓攻下32分，118比107擊敗老鷹，以系列賽4勝2敗贏得東區冠軍，相隔47年再闖進總冠軍賽。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿在東區冠軍賽以3比2「聽牌」，今天的系列賽第6戰，陣中主力安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）仍因傷高掛免戰牌，背水一戰的亞特蘭大老鷹，頭號球星楊恩（Trae Young）則是在缺席了兩場比賽後回歸。

這場比賽開打後，作客的公鹿靠羅培茲（Brook Lopez）、哈勒戴（Jrue Holiday）各攻下8分的聯手帶領，第一節以28比24領先老鷹。

次節兩隊得分都偏低，僅分別拿下19分。在鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、威廉斯（Lou Williams）兩人中場前各一次兩罰俱中後，老鷹追回4分，但公鹿半場打完仍以47比43領先4分。上半場雙方三分線外的表現都不理想，命中率都是偏低的2成5，整體投籃命中率上，公鹿的3成78優於老鷹的3成13。

下半場比賽，公鹿打出13比2開局，以60比45領先達兩位數，第3節密道頓（Khris Middleton）包括三分球7投4中在內的11次出手命中8球，以及三罰俱中，一口氣轟下23分，也讓公鹿灌進44分，並在前3節打完後，以91比72領先老鷹。

第4節老鷹一度靠29比16的強力反擊，將兩隊分差縮小到6分，但公鹿很快穩住陣腳，再把領先拉開到兩位數，最終以11分之多獲勝，拿下東區冠軍並闖進總冠軍賽，接下來將與早一步晉級的西區冠軍鳳凰城太陽爭冠。

公鹿今天6人得分達兩位數，表現最好的是轟下全場最高32分的密道頓，哈勒戴則是貢獻了27分。

此役老鷹6人得分破十，以替補的瑞迪許（Cam Reddish）攻下21分最多，鮑格達諾維奇貢獻20分次之，楊恩雖拿14分，但三分球6次出手全部落空，整場比賽17投4中的命中率也不理想。

此役公鹿贏球，以系列賽4比2拿下東區冠軍並晉級總冠軍賽，公鹿上次打進總冠軍賽遠在1974年，球隊上一次奪下NBA總冠軍，則是1971年有「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）等傳奇球星坐鎮的時候。

本次的季後賽，公鹿首輪4比0橫掃去年打進總冠軍賽的邁阿密熱火，次輪4比3驚險擊敗有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）3巨頭的布魯克林籃網，如今再以4比2擊敗楊恩率領的老鷹，勇闖總冠軍賽。

© 2021 AFP