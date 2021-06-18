密道頓轟38分 公鹿衝破籃網逼出系列賽第7戰

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（法新社密爾瓦基17日電） 公鹿今天在密道頓轟下38分、抓下10籃板的帶領下，以104比89擊敗籃網，讓兩隊季後賽次輪的系列賽，得在第7戰一決生死。

美國職籃NBA東區第2種子布魯克林籃網此役之前，在7戰4勝制的季後賽次輪，以3比2領先第3種子密爾瓦基公鹿，原有機會在今天晉級東區冠軍賽，但明星後衛厄文（Kyrie Irving）持續因傷缺陣。

這場比賽，背水一戰的公鹿開賽打出18比5攻勢，轉眼取得兩位數領先，首節在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下11分的帶領下，以26比19領先籃網。

公鹿次節再打出10比5開局，取得36比24的12分領先，籃網雖一度靠9比0攻勢，將落後追到剩下4分，但密道頓（Khris Middleton）連續兩記三分彈將領先再度拉開，公鹿上半場在安特托昆博、密道頓雙雙攻下19 分聯手帶領下，以59比48領先11分。

下半場比賽，雙方第3節得分偏低，籃網靠杜蘭特單節12分一度將比分追近，但公鹿第3節尾聲靠6比0攻勢，3節打完以78比67維持11分領先。

籃網末節開局一波10比0攻勢，將比分縮小到剩下5 分，但安特托昆博頻頻在禁區逞威，讓公鹿穩住陣腳，且密道頓完成「4分打」後，將領先拉開到21分，終場公鹿以15分之差拿下關鍵一勝。

密道頓今天轟下全場最高38分，還抓下10個籃板，安特托昆博則在禁區逞威，拿下30分、17籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）則為公鹿貢獻21分。

籃網的杜蘭特（Kevin Durant）此役有32分、11籃板的雙十演出，哈登（James Harden）、葛里芬（Blake Griffin）分別獲得16分、12分。

© 2021 AFP