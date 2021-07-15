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（法新社密爾瓦基14日電） 公鹿今天在密道頓轟下40分，加上安特托昆博貢獻26分、14籃板的情況下，以109比103擊敗太陽，也因此在總冠軍賽以2比2扳平。

美國職籃NBA總冠軍賽第4戰，系列賽1比2落後的密爾瓦基公鹿，今天持續在主場迎戰鳳凰城太陽。

這場比賽首節，太陽的整體投籃命中率達到5成，布克（Devin泎ooker）獨得8分，取得23比20領先，公鹿落後3分。

次節公鹿在29比33落後之際，靠羅培茲（Brook猂opez）獨得6分帶領，打出8比0攻勢，反以37比33超前，但太陽一波10比4反擊，43比41要回領先，之後兩隊不斷拉鋸，公鹿靠着密道頓（Khris瓱iddleton嵗^中場前25.4秒的三分球扳平比數，雙方上半場打完以52比52戰成平手。

下半場的比賽，在太陽布克打了30分鐘攻下28分、於第3節吞下個人第4次犯規下場休息之際，公鹿趁機展開反擊，並在康納頓（Pat蟖onnaughton）砍進三分彈後將比分超前。但隨着布克回到場上，太陽再度找回攻擊節奏。在布克單節轟下18分的情況下，公鹿3節打完76比82落後太陽6分。

陷入犯規麻煩的布克，第4節開打不到2分鐘就吞下他此役的第5犯，不得不下場休息，公鹿也再次上演大反撲，在密道頓單節攻下14分的帶領下，最終以6分逆轉擊敗太陽，在7戰4勝制的總冠軍賽扳成2比2平手。

太陽今天的整體投籃命中率、三分球命中率都優於公鹿，比賽中也多握有領先，但整場比賽出現17次失誤，比公鹿的5次多上一大截，是今天最終吞敗的一大關鍵。

公鹿密道頓今天包括三分球8投3中在內，33次出手命中15球，轟下全隊最高的40分，安特托昆博（Giannis鼦ntetokounmpo）有26分、14籃板的「雙十」演出，羅培茲、哈勒戴（Jrue贌oliday）分別攻下14分、13分，替補的康納頓有11分進帳。

太陽的布克此役轟下全場最高42分，克勞德（Jae蟖rowder嵗^貢獻15分，保羅（Chris蘯aul）和替補的強森（Cameron獱ohnson）都獲10分，艾頓（DeAndre鼦yton）雖只得6分，但抓下17個籃板。

© 2021 AFP