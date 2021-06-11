密道頓35分率隊破籃網 公鹿系列賽搶回一勝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社密爾瓦基10日電） 密道頓今天在終場前2.1秒的關鍵兩罰全部命中，讓公鹿穩住陣腳，球隊在他整場比賽攻下35分率領下，86比83驚險擊敗籃網，在系列賽搶回一勝，目前以1比2落後。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第3種子密爾瓦基公鹿在客場連兩戰輸球，在與第2種子布魯克林籃網7戰4勝制系列賽陷入0比2落後，但公鹿今天回到主場，強勢打出16比4開局，瞬間領先達兩位數。

手感奇差的籃網，首節整體投籃命中率僅2成08，三分球命中率更低到僅1成11，在杜蘭特（Kevin Durant） 首節剩下35.2秒時的跳投得手後，單節得分才勉強跨過兩位數；公鹿則靠着「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和密道頓（Khris Middleton）雙雙攻下15分帶領，在首節輕鬆以30比11領先。

籃網次節回敬20比3開局，並在布朗（Bruce Brown）、厄文（Kyrie Irving）分別攻下10分、8分聯手帶領下，幾度將落後縮小到2分差距，但公鹿上半場仍以45比42領先籃網3分。

第3節剩下1分5秒時，布朗的一記跳投，讓籃網65比64超前，但密道頓3罰全進，讓公鹿打完3節以67比65，保有2分領先。

末節戰況白熱化，兩隊不斷拉鋸，籃網靠杜蘭特在第4節末段連下7分，以83比80站上領先，但在終場前11.4秒，哈勒戴（Jrue Holiday）上籃得手，公鹿連拿4分，反以1分超前，接着在密道頓兩罰俱中的情況下鎖定勝利。

公鹿此役全看兩人表現，密道頓有35分、15籃板，安特托昆博拿下33分、14籃板，兩人都繳出雙十成績；羅培茲（Brook Lopez）雖只獲3分，但抓下11個籃板。

籃網的杜蘭特有30分、11籃板的雙十演出；厄文攻下22分，布朗也有16分、11籃板的雙十成績。

哈登（James Harden）在系列賽首戰只打43秒就因傷退場，在次役缺陣後，今天持續高掛免戰牌，成為籃網一大利空，他的傷勢復原狀況及歸隊日期，將對籃網未來的戰情走勢有莫大影響。

籃網前兩戰在主場拿下勝利，公鹿今天回到主場拿下勝利，目前在7戰4勝制系列賽，仍以1比2落後給籃網。

© 2021 AFP