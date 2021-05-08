富國將讓兒童接種疫苗 WHO盼全球高風險群優先

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（法新社日內瓦7日電） 世界衛生組織（WHO）今天呼籲各國政府，先替年長者和風險較高群體施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，再讓兒童接種。

加拿大5日開全球先例，批准替12歲以上兒童施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，其他富裕國家也準備仿效。

加拿大首席醫療顧問夏瑪（Supriya Sharma）在記者會上表示，預期英國和歐洲聯盟檢視製造商提交的相同試驗結果後，很快就會跟進。

媒體報導，美國也準備最快下周准許讓12歲到15歲兒童接種輝瑞/BNT疫苗。

這類許可將讓富裕國家數以百萬計群眾得以接種疫苗，但此舉也令世衛組織更加擔心非洲等地推行疫苗計畫時呈現出來的反差。

世衛疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien ）表示：「首要之務真的是必須讓全球所有國家都取得疫苗供最優先的群體施打，再開始讓染病風險較低的群體接種。」

她說：「若我們擁有能以公平方式適當分配疫苗的供應量，好讓每一個國家都能確保替最優先群體接種疫苗，我們非常歡迎使用疫苗。」

© 2021 AFP