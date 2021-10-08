富爸爸入主 沙國公共投資基買下英超紐卡索聯

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦7日電） 儘管被國際特赦組織（AI）批評是在為惡劣人權紀錄洗白，但由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）為首的財團仍買下英超紐卡索聯隊（Newcastle United）。

英超表示，買主解決原本導致入主程序卡關的法律爭議，也接受沙國政府不得控制球隊運作的「法律約束保障」後，終讓入主案塵埃落定。

英超在聲明中說：「聯盟、紐卡索聯隊與聖詹姆斯控股（St James Holdings Limited），今天解決了由PIF及私募基金PCP Capital Partners提出的入主案法律爭端。紐卡索聯隊出售給買方即刻生效。」

沙國公共投資基金（PIF）負責人艾魯馬揚（Yasir Al-Rumayyan）說：「我們隊能成為紐卡索聯隊的新經營者備感榮幸，紐卡索聯隊是英格蘭最負盛名的球隊之一。」

根據協議內容，PIF會擁有球會的8成股權，另外10%股份由富商及地產商魯本兄弟（Simon and David Reuben）持有，至於餘下10%則由英國商人斯特夫利（Amanda Staveley）的私募基金PCP Capital Partners持有。

英超當局確定放行後，紐卡索聯隊的球迷聚集在主場聖詹姆斯公園球場前大肆慶祝，這支1881年就成立的球會雖拿過4次聯賽冠軍，但都是早在1930年之前，如今富爸爸讓球迷看到希望，盼能挖來大咖球星與其他英超豪門爭雄。

© 2021 AFP