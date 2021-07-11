富豪布蘭森游太空 返回地球念念不忘

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（法新社新墨西哥州美國太空港11日電） 英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）今天搭乘自家太空船上太空一游後平安返回地球，並稱這次飛行是「畢生難忘的經歷」。

法新社報導，他搭乘的維珍太空船團結號（VSS Unity）降落在新墨西哥州美國太空港（Spaceport America），並透過現場直播表示：「向我們維珍銀河公司（Virgin Galactic）所有優秀的團隊成員道賀，他們17年來的努力不懈，使我們在今天夢想成真。」

布蘭森搭乘的團結號到達約53英里（約85公里）的高度，意即美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構認定的地球與太空交界，足以讓乘客體驗失重並欣賞地球的輪廓。

這趟旅行於美國東岸時間11日早上10時40分（台灣時間11日晚間10時10分）左右出發，過程於維珍銀河公司網站上直播。

布蘭森的最終目標是推動太空旅遊業發展，但他也希望「贏得比賽」，搶先競爭對手━亞馬遜與藍源公司（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）一步，成為首個親自前往太空的太空旅行公司老闆。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP