寵物失竊案暴增 英擬列新式刑事案件處理

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（法新社倫敦3日電） 英國政府今天表示，正計畫將綁架寵物視為新的刑事犯罪處理，以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發狗狗綁架案和其他動物的竊盜案激增一事。

這項計畫是英國5月間成立的專案小組所提出的其中一項建議，旨在解決據報狗狗和其他寵物失竊案例攀升一事。COVID-19疫情期間寵物失竊案暴增。

根據環境食品暨鄉村事務部（Defra），英國數度實施防疫封鎖措施以來，由於民眾飼養寵物的興趣大增，部分犬只品種的價格暴漲89%之多。

這使得偷狗對罪犯來說更具吸引力，有證據表明，警方去年接獲約2000件犬只遭竊通報。

由政府官員、警察、檢察官和其他執法機構組成的專案小組，參酌學術機構、動物福利組織和各領域專家所提供的證據。

環境大臣尤斯提斯（George Eustice）透過聲明表示：「飼主不應活在恐懼中，我很高興這份報告承認了這種罪行所造成的痛苦。」

他補充表示：「報告的建議將讓飼主安心、協助警方解決寵物竊盜問題，並為受害者伸張正義。」

新的寵物綁架罪將透過新的立法制定，外傳可能會納入目前正在國會審理的警務及犯罪法案中。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP