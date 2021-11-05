寶萊塢推出動作大片 希望吸引觀眾重返電影院

（法新社孟買5日電） 寶萊塢動作大片「反恐追緝令」（Sooryavanshi）今天上映，揭開一系列假期強片上映的序幕。飽受COVID-19疫情衝擊的印度電影院，試圖讓觀眾迴流，遠離線上串流平台。

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2020年3月，印度爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，當局在嚴格的封城措施中關閉了電影院，接着短暫開放，旋即又在4月確診病例大幅增加後再次關閉。

根據安永聯合會計師事務所（EY）數據，去年印度的媒體和娛樂產業收益下降1/4，來到187億美元，大多數連鎖電影院也損失慘重。

不過該產業預期，隨着全國各地電影院恢復營業，電影院票房收益會回春。

由知名男星阿克夏庫馬（Akshay Kumar）和蘭維爾辛格（Ranveer Singh）主演的「反恐追緝令」，是18個月以來第一部在大銀幕上映的寶萊塢電影。

這部電影自疫情爆發以來一直延後上映。阿克夏庫馬在片中飾演一名致力於阻止孟買遭到攻擊的反恐負責人。

這部電影的票房表現，將被視為觀眾是否重返電影院的試金石。

印度第2大連鎖電影院INOX高層亞拉（Rajender Singh Jyala）告訴法新社：「這部電影對電影產業別具意義。」

對一個看電影向來是文化生活核心的國家而言，疫情促使電影院關閉，間接導致串流平台的訂閱量激增。

隨着智慧型手機愈發普及，美國知名串流平台 Netflix、亞馬遜（Amazon）的Prime Video、以及迪士尼（Disney）的Hotstar，也搭上這股趨勢順風車，訂戶暴增。

不過INOX的亞拉表示，電影院業主對競爭無動於衷。他說：「人們正在重返影院…而且還有好幾部大片正在籌備中。」

© 2021 AFP