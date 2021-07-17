封城數周疫情未見趨緩 雪梨令更多店家關門

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨17日電） 為遏阻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延，澳洲最大城市雪梨已經封城3周，但疫情還是壓不下來，有關當局今天命令更多商家停止營業，並祭出一些新的防疫措施。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在雪梨告訴媒體，雪梨各地與周邊地區被視為「非關鍵」的零售業者必須關門，而在疫情嚴重的郊區，民眾必須遵守更嚴格的居家防疫令，從今天午夜起開始實施。

貝雷吉克利安說：「我們做得不夠好，使得防疫進度停滯不前；就某種程度而言，我們已讓疫情穩定下來，但還是無法壓平曲線。」

澳洲當局限制民眾行動，不得接近雪梨西南部的疫情熱點，並禁止當地人越區行動，除非是為了從事緊急服務或醫療工作。

雪梨與周邊地區600多萬名居民已經居家防疫3周，現在政府又加強防疫措施，包括要求全面停止建設工程。

貝雷吉克利安說，新南威爾斯州今天新增一起染疫死亡病例，單日新增確診破百，社區的病例數依舊難以控制下來。

她說：「我記不得新南威爾斯州上一次遇到這麼嚴峻的挑戰是在哪時候。」

澳洲疫苗施打進度緩慢，加上Delta變異株迅速擴散，對澳洲目前成功的清零策略形成挑戰。澳洲主要是靠着自去年3月起實施的關閉邊界措施，達成清零的防疫成績。

© 2021 AFP