封閉邊境17個月 沙烏地開始對已接種疫苗遊客開放國境

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（法新社利雅德30日電） 根據國營媒體報導，沙烏地阿拉伯因為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情而封閉邊境長達17個月後，沙國今天宣布將開放已經完成疫苗接種的外國觀光客入境。

不過，沙國當局並未宣布解除對副朝覲（Umrah）的限制。副朝覲是可以在一年中任何時候前往聖地麥加進行，每年吸引全球數以百萬計穆斯林前來。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導：「觀光部宣布，沙國將對外國觀光客開放邊境，並將解除…持有沙國簽證的觀光客暫停入境的限制，從8月1日起生效。」

報導指出，完成沙國認可疫苗接種的旅客，將可以入境，這些疫苗包括輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna），以及嬌生（Johnson & Johnson）。

此外，如果有過去72小時的PCR檢測陰性證明，並向衛生當局完成登記，將不必接受隔離。

為了提振觀光業，昔日封閉的沙烏地阿拉伯2019年首次開始發放觀光簽證，在2019年9月至2020年3月之間，總共核發了40萬張觀光簽證，卻因為疫情被迫暫時關閉邊界。

COVID-19也嚴重影響朝覲（Hajj）和副朝覲；這是沙國每年重要收入來源，在平常時期，每年可以為沙國帶來大約120億美元（約新台幣3352億元）收入。

目前僅限免疫（完成疫苗接種，又或是染疫後已經康復）的沙國居民能夠前往麥加副朝覲。

© 2021 AFP