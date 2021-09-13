專家：體育界有義務正面迎擊種族歧視

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（法新社巴黎13日電） 一間全球策略顧問公司的領導人物今天向法新社表示，當體育明星在社群媒體遭受霸凌時，體育界不能再用「種族歧視是社會問題」這種說法來搪塞。

thinkBeyond主任巴拉尼（Radha Balani）表示，出現網路霸凌時，社群媒體企業不過只是暫停酸民帳號而已，這隻比針對問題「貼狗皮膏藥」好一些罷了。thinkBeyond着重於藉由運動為社會謀福祉。

她呼籲體育聯盟和俱樂部在簽贊助商合約前，認真審視企業和品牌的價值觀。

法新社報導，英格蘭足球明星沙卡（Bukayo Saka）、桑丘（Jadon Sancho）和拉許福特（Marcus Rashford）7月間在2020年歐洲國家杯（Euro 2020）與義大利決賽的PK大戰中未能進球，慘淪種族歧視霸凌的眾矢之的。

多數發表霸凌言論的帳號來自英國本土，不過其中一人來自沙烏地阿拉伯，事後他的Instagram帳號只遭停權24小時，他本周向英國廣播公司（BBC）表示，自己應該被停權更久才對。

職涯曾替美國網球傳奇金恩夫人（Billie Jean King）和世界橄欖球總會（World Rugby）等單位效力的巴拉尼表示，英國政府應該將這種霸凌視作仇恨犯罪。

她向法新社表示：「英國政府要向推特（Twitter）提出什麼挑戰，來有意義地改變推特允許仇恨言論不受懲罰的規範？」

不過巴拉尼認為，體育界本身也必須採取更強硬的立場。

她說：「體育界必須發揮作用，不能躲在後面說種族歧視是社會問題。體育是社會的一部分，無法和其他事物隔絕。」

「體育有許多手段能用來產生正面影響，而且已經發揮一些作用了，但為了產生廣泛、可持續下去的影響，還需要更多深度、意圖性和勇氣。」

「體育並非魔法，除非我們拉動這些操縱桿，否則體育無法改變任何事。」

巴拉尼表示，其中一個手段是運動員自己提高外界對問題的意識，並遊說求取改變。

她指出：「單膝下跪是一種作法，大直美使用口罩的方式亦然。」大直美去年在美網公開賽時，戴的口罩上面印有在美國死於警察之手或種族暴力者的姓名。

© 2021 AFP