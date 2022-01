專輯狂銷1億張 美搖滾天王肉塊74歲逝世

(法新社華盛頓21日電) 專輯總計狂銷超過1億張、擁有史上十大暢銷專輯之一「地獄蝙蝠」(Bat Out Of Hell)的美國搖滾天王Meat Loaf(肉塊)逝世,享壽74歲。

這位巨星的家人20日在臉書公布他的死訊。「我們沉痛宣布偉大的Meat Loaf於今晚逝世,他的妻子黛博拉(Deborah)陪伴在旁。」聲明並沒有列明死因。

Meat Loaf在全球合計銷售1億張專輯,也曾演齣電影「鬥陣俱樂部」(Fight Club)、「洛基恐怖秀」(Rocky Horror Picture Show)和「反鬥智多星」(Wayne's World)等。

他的家人表示,他的兩個女兒和摯友們過去24小時都陪伴在他身旁。「我們知道他對許多人而言意義重大。在我們克服失去一位如此鼓舞人心的藝術家,同時也是一位美好的人的哀痛時期,誠摯感謝所有給我們的愛與支持。」

聲明並表示:「感謝你們理解我們在這段時期需要隱私。」最後並說:「從他的心到你們的靈魂…永遠別停止搖滾!」

Meat Loaf出生於美國達拉斯,原名為馬文.李.艾德(Marvin Lee Aday),之後改名邁克(Michael)。最知名專輯為「地獄蝙蝠」三部曲,在全球銷量數千萬張。

他在70年代末期與80年代發行多張專輯,最知名的包括1981年的Dead Ringer,以及1983年的Midnight at the Lost and Found。

他的歌曲「我願意為愛付出一切(但我不會那樣做)」(I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That))曾是1993年英國最暢銷單曲,並替他贏得一座葛萊美獎。

© 2022 AFP