尋獲1兒童遺體 北海道觀光船意外累積11死

（法新社東京25日電） 日本搜救人員今天證實，已尋獲1兒童遺體，讓周末北海道觀光船發生的這次意外，累積死亡人數增加到11人。

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路透社報導，目前為止除在蜿蜒海岸線的岩石區域發現橘色的漂浮裝置外，搜救人員尚未發現失聯觀光船。事故發生時，船上載有2名兒童在內的24名乘客，另有2名船員共26人。

搜救人員今天持續利用飛機和巡邏艇搜尋，有報導稱，宇登呂港的當地漁船也被動員加入，也有救難人員沿着海岸線走過陡峭的懸崖搜尋。

海上保安廳表示，在找到更多證據或船隻殘骸前，難以斷定究竟發生什麼事。

失聯觀光船23日載客前往知床半島遊覽，但在起程幾個小時後失蹤。知床半島是以高低起伏的海岸風光和野生動物聞名。有媒體指出失聯船隻曾通報進水，並傾斜30度，不久就失去聯絡。

據日本媒體報導，23日當地的海浪很高，出事前連當地出海作業的漁船都被迫返港。

共同社表示，失聯船隻是今年觀光季第一艘在當地營運的觀光船，並稱船隻去年5月曾撞上漂浮物，造成3人受傷，接着又在6月離港後不久在淺水處擱淺。

日本國土交通省已派官員到現場指揮調度，日本國土交通大臣齊藤鐵夫也前往當地，呼籲採取所有可能的措施及查明事故發生經過。

他還說會儘快調查船公司。

當地官員表示，當地水域遲至3月都還能看到流冰，現在水溫大概也只有攝氏2到3度。

當地漁業相關的官員表示，在這樣的水裡只要幾分鐘時間，人的意識就會開始模糊。

© 2022 AFP