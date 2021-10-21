尋網紅公路旅行命案主嫌 美FBI佛州發現可疑屍體

廣告 繼續瀏覽後續

FBI特別探員麥佛遜（Michael McPherson）說，他們在佛州威尼斯市（Venice）卡爾頓保護區（Carlton Reserve）發現勞德里（Brian Laundrie）的個人物品。23歲的勞德里被列為裴蒂托（Gabby Petito）謀殺案的「利害關係人」。

麥佛遜對記者說：「今天稍早，調查人員發現看似人類屍體的遺骸，還有屬於勞德里的背包與筆記型電腦等個人物品。這些物品是在前陣子都淹在水中的一個地區尋獲。」

麥佛遜表示：「我們的證據因應小組在現場使用所有鑒識資源搜查此區，可能會在那裡待上好幾天。」

警方數周來都在尋找勞德里的下落，根據電視直播畫面，搜救團隊與嗅探犬在幅員廣大的卡爾頓保護區內搜查。

裴蒂托的屍體遭遺棄在美國西部懷俄明州的荒郊野外長達1個月，9月中旬才被發現。驗屍官說，她是遭人勒斃。

22歲的裴蒂託辭去工作，7月起與勞德里開着廂型露營車壯遊，足跡踏遍全美各地，並不時在社群媒體發文記錄旅遊點滴。

裴蒂托離奇失蹤後，她的家人於9月11日報案，勞德里則獨自返回佛州住家。接着，勞德里被列為此案的「利害關係人」，但他不願配合警方調查，之後也下落不明。

裴蒂託命案與主要嫌疑人勞德里失聯的發展，引起美國與全球媒體廣泛報導，但也掀起大眾是否過度關注一名失蹤白人女性的辯論。

© 2021 AFP