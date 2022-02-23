對俄制裁未如預期嚴峻 亞股多反彈收高

（法新社香港23日電） 西方國家對俄羅斯祭出制裁未如外界憂心般嚴峻，亞洲股市今天大多反彈收高，國際油價也回穩，同時投資人關注烏克蘭危機最新進展。

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美股21日適逢假日休市，昨天盤初雖挫跌，但在美國總統拜登（Joe Biden）宣布對俄羅斯的一系列制裁措施後，華爾街股市出現跌幅收斂。

在拜登宣布美國的制裁措施前，德國已經表示，中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案認證程序。英國則鎖定了5家銀行和3名億萬富豪。加拿大、日本和澳洲也跟進對俄羅斯施加制裁。

這些制裁未如預期嚴重，重要的是沒有瞄準俄羅斯的原油出口，投資人因此得以喘口氣，國際油價也未繼續飆漲，油價今年以來漲幅已超過20%。

布倫特原油22日一度觸及每桶99.50美元，逼近100美元大關。布倫特原油和西德州中級原油，今天在亞洲盤微幅下跌。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）分析師達爾（Vivek Dhar）指出，緊張情勢若升級，油價漲破每桶100美元的風險仍不小。

日本股市今天適逢國定假日休市一天，港股恆生指數收漲0.6%，來到23660.28點。上海綜合股價指數收漲0.9%，來到3489.15點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、威靈頓、曼谷和雅加達股市都反彈收漲。馬尼拉和新加坡股市則收跌。

© 2022 AFP